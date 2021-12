Mehrere Verletzte

Bericht: Explosion in Schule nahe Moskau

13.12.2021, 08:34 Uhr | lw, t-online, AFP

Explosion in Russland: Berichten zufolge sollen in einer Schule in einem Frauenkloster nahe Moskau mehrere Menschen verletzt worden sein. Der mutmaßliche Täter ist offenbar tot.

In Russland hat sich ein Jugendlicher in einer Schule in die Luft gesprengt. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass wurden bei dem Vorfall am Montagmorgen an einer orthodoxen Schule in Serpuchow südlich von Moskau mindestens acht Menschen verletzt, darunter sieben Kinder. Der mutmaßliche Täter soll seinen Verletzungen erlegen sein.

Polizisten hätten die Lehrer und Schüler in Sicherheit gebracht, teilte das Ministerium weiter mit. Der verstorbene Täter könnte demnach noch Sprengstoff bei sich haben.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich den Angaben zufolge um einen 18-jährigen Absolventen des zu einem Kloster gehörenden Gymnasiums. Der junge Mann sei festgenommen worden, nachdem er den Sprengsatz um 8 Uhr Moskauer Zeit in der historischen Stadt Serpuchow weniger als 100 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt gezündet hatte. Wenig später sei er verstorben.

Schüler versteckten sich in Mensa

Tass zufolge sei der mutmaßliche Täter mit einem Sprengsatz in das Klostergebiet eingedrungen. Die Explosion beschädigte demnach die Tür des orthodoxen Gymnasiums im Kloster. Einer der Jugendlichen sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie einer der Augenzeugen des Vorfalls gegenüber Tass mitteilte, flüchteten die Schüler des Gymnasiums nach der Explosion ohne Oberbekleidung, um sich zu verstecken. "Unmittelbar nach der Explosion rannten die Kinder los, um sich in der Mensa zu verstecken. Viele waren ohne Oberbekleidung, einige trugen Hausschuhe, Wechselschuhe", sagte ein Zeuge der Nachrichtenagentur.

"Hass auf Lehrer"

"Es wird angenommen, dass der Verdächtige durch seinen Hass auf die Lehrer und Nonnen der Schule motiviert war", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax eine ungenannte Quelle. Aus den Berichten ging nicht hervor, ob die Explosion des Sprengsatzes als terroristischer Akt gewertet wird.

In diesem Jahr gab es in Russland bereits einen Schusswaffenangriff in einer Schule und einen weiteren in einer Universität. Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete mit Blick auf derartige gewalttätige Vorfälle eine Verschärfung der Waffengesetze an.