"Samy Sun" sammelt allerlei Informationen ├╝ber Hildmann. Eine ist besonders brisant. Demnach habe Hildmann immer noch nicht die t├╝rkische Staatsb├╝rgerschaft. Dabei bewahrt die ihn vor einer Auslieferung nach Deutschland.

Die Lage ist auch sonst un├╝bersichtlich: Die beiden M├Ąnner werfen sich gegenseitig Straftaten vor, sie liegen ideologisch eigentlich nicht weit auseinander.

Aber wie kam es zum Streit? Und was steht f├╝r Hildmann noch auf dem Spiel? Eine ├ťbersicht.

Hitler-Gerede wurde zu viel

Attila Hildmann, Kind t├╝rkischer Eltern in Deutschland, dann in Berlin von einer deutschen Familie adoptiert, hatte sich einen Namen gemacht als Autor von B├╝chern f├╝r vegane K├╝che, vertrieb Lebensmittel und betrieb einen Imbiss in Berlin. In der Corona-Krise verlor er alles, was er sich aufgebaut hatte, weil niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte.

Das wiederum hatte damit zu tun, dass er in den Kriegsmodus gewechselt war, von j├╝dischen Eliten erz├Ąhlte, die die Menschheit ausrotten wollten, weil er Hitler-Reden und Hakenkreuze postete und Mitstreiter f├╝r den bewaffneten Kampf suchte.

Als die Berliner Justiz ihn wegen Volksverhetzung und Drohungen verhaften wollte, erfuhr er als Erster davon: Eine IT-Mitarbeiterin in der Berliner Justiz spielte ihm Ermittlern zufolge die Info zu. Er setzte sich rechtzeitig in die T├╝rkei ab.

Herausgekommen sind einige dieser Details, weil es schon damals jemanden gab, der sich gegen ihn verschworen hatte. Sein Helfer Kai E. war mit Hildmann in die T├╝rkei gereist (Sehen Sie hier, in welchen Luxus Hildmann sich zur├╝ckgezogen hatte). Seiner Schilderung nach hegte er selbst damals schon Ausstiegsgedanken. Er sei entsetzt gewesen ├╝ber Hildmanns Neonazi-Ideen und seine Hitler-Verehrung, habe aber belastendes Material mitnehmen wollen. Durch die pl├Âtzliche Flucht ├Ąnderten sich die Pl├Ąne, er blieb in Hildmanns N├Ąhe, sammelte Material ÔÇô und stieg dann mit einem Knall aus (Lesen Sie hier den Text ├╝ber den Ausstieg).

An der Seite von Hildmann: Kai E. war von Sommer 2020 an der engste Vertraute des selbsternannten "Kriegers". Gemeinsam flohen sie in die T├╝rkei. (Quelle: T-Online-bilder)

Die Zugriffe auf Hildmanns Accounts hatte er mitgenommen, seine Seite abgeschaltet, dazu gingen mehr als zwei Terabyte Daten an das Kollektiv "Anonymous". Und von dort wurde das Material Beh├Ârden angeboten, wenn es noch "einen wirklich integren Menschen in der Zentralstelle zur Bek├Ąmpfung der Internetkriminalit├Ąt (ZIT) in Frankfurt oder G├Âttingen gibt". Es wird in diesem Text sp├Ąter noch einmal darum gehen.

"Samy Sun" wird neuer Vertrauter

Hildmann w├╝tete, hatte offenbar auch gro├če Sorgen. "Er hatte Paranoia und Verfolgungswahn, ein vorbeifahrendes Auto oder ein Anruf auf seinem Handy konnten ihn v├Âllig aus dem Gleichgewicht bringen", sagt nun der n├Ąchste Vertraute, der sich von Hildmann abgewendet hat: "Samy Sun".