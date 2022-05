Warmer Fr√ľhlingstag in Buffalo

Das schockierende Verbrechen traf Buffalo an einem warmen Fr√ľhlingstag, an dem die Menschen den Sonnenschein und Freizeitaktivit√§ten wie Barbecues genossen h√§tten, sagte B√ľrgermeister Brown. "Was als ein sch√∂ner Tag in der Stadt Buffalo begann, hat sich in einen schrecklichen Tag verwandelt. Ein Tag, der jedem Mitglied unserer Gemeinschaft das Herz bricht."