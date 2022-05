Im US-Bundesstaat Kalifornien sind bei einer Schie├čerei in einer Kirche in der mindestens eine Person get├Âtet und f├╝nf weitere Menschen verletzt worden. Eine Person wurde demnach bei dem Vorfall in der Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer s├╝dlich von Los Angeles festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit).