Amokläufer von Texas hat Tat offenbar vor vier Jahren angekündigt

"Ich möchte etwas richtig stellen, was zu Beginn der Ermittlungen gesagt wurde", betonte der Direktor der Behörde fĂŒr öffentliche Sicherheit in Texas, Steven McCraw, am Freitag in Uvalde. So sei der Amoklauf nicht kurz vorher öffentlich angekĂŒndigt worden. Stattdessen habe der Angreifer private Nachrichten ĂŒber einen Messenger-Dienst abgesetzt.

McCraw berichtete außerdem, dass Angreifer Salvador R. bereits vor dem Massaker in Gruppenchats bei Instagram ĂŒber den Kauf von Waffen sprach und die Tat in dem Netzwerk zumindest andeutete. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte in einer Pressekonferenz am Mittwoch von Postings des TĂ€ters nur wenige Minuten vor der Tat auf Facebook gesprochen.

Sicherheitsdirektor: "DafĂŒr gibt es keine Entschuldigung"

Drei Tage nach dem Schulmassaker hat die zustĂ€ndige Sicherheitsbehörde zudem schwere Fehler bei dem Einsatz eingerĂ€umt. Es sei falsch gewesen, nicht frĂŒher in den Klassenraum einzudringen, in dem sich der AmoklĂ€ufer mit SchĂŒlern und Lehrern verschanzt hatte, sagte McCraw am Freitag. "Es war die falsche Entscheidung. Punkt", sagte der Direktor der Behörde fĂŒr öffentliche Sicherheit. "DafĂŒr gibt es keine Entschuldigung."

Der Behördenchef berichtete, dass der SchĂŒtze etwa um 11.33 Uhr die Schule und schließlich den Klassenraum betrat, in dem er das Massaker anrichtete. Bereits um kurz nach 12.00 Uhr seien 19 Polizisten im Flur vor dem Klassenraum postiert gewesen, hĂ€tten aber keine Versuche unternommen, in den Raum einzudringen und den SchĂŒtzen zu stoppen, sagte McCraw.

19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet

Stattdessen sei in jenem Moment die Entscheidung getroffen worden, auf SpezialkrĂ€fte zu warten. Die EinsatzkrĂ€fte vor Ort seien davon ausgegangen, dass der SchĂŒtze nicht mehr schieße, sondern sich lediglich verbarrikadiert habe. Dies habe sich im Nachhinein als FehleinschĂ€tzung erwiesen. Erst um 12.50 Uhr öffneten SpezialkrĂ€fte die TĂŒr zum Klassenraum mit einem SchlĂŒssel, wie McCraw weiter schilderte. Diesen SchlĂŒssel hĂ€tten sich die EinsatzkrĂ€fte vom Hausmeister besorgt.

Auf die Frage, wie viele Kinder wÀhrend der Wartezeit erschossen worden seien und andernfalls womöglich hÀtten gerettet werden können, sagte er, dies werde noch untersucht. "Wir sind nicht hier, um zu verteidigen, was passiert ist", sagte er. "Wir sind hier, um die Fakten darzulegen."