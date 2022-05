Zuvor hatte bereits der Waffenhersteller Daniel Defense, aus dessen Produktion das bei dem Grundschulmassaker verwendete Sturmgewehr stammte, angekĂŒndigt, nicht an dem NRA-Jahrestreffen teilzunehmen. "Wir glauben, dass diese Woche nicht der richtige Zeitpunkt ist, um auf der NRA-Tagung in Texas fĂŒr unsere Produkte zu werben", erklĂ€rte das Unternehmen.

Proteste vor dem Versammlungsort

Bei dem Jahrestreffen stellen zahlreiche Hersteller ihre Waffen aus. Ein etwa 60-jÀhriger Mann zeigte sich am Freitag begeistert von einem Gewehr des Herstellers Hellion. Auf die Frage, ob er bereits Waffen besitze, sagte er lachend: "Ich habe in jedem Zimmer meines Hauses Schusswaffen."

Ein 18-JĂ€hriger hatte am Dienstag an der Grundschule Robb Elementary School in Uvalde mit einem Sturmgewehr 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Er wurde schließlich von Polizisten erschossen – allerdings erst rund eine Stunde nach seinem Eindringen in die Schule, was zu wachsender Kritik an den EinsatzkrĂ€ften gefĂŒhrt hat. Lesen Sie hier mehr dazu.