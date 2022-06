19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen

Ein 18 Jahre alter SchĂŒtze hatte vor zwei Wochen an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Angreifer verschanzte sich mit den SchĂŒlern und Lehrerinnen in zwei miteinander verbundenen KlassenrĂ€umen und richtete dort das Blutbad an. Lesen Sie hier mehr dazu. Miah ĂŒberlebte die Attacke.