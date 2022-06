Messerangreifer von Hamm in Psychiatrie eingewiesen

Er stach wahllos auf Menschen an einer Hochschule in Hamm ein. Nun ist ein 34-JĂ€hriger in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Eine solche Einrichtung hatte er erst kurz vor der Tat verlassen.

Nach dem Messerangriff in einer Hochschule in Hamm ist der mutmaßliche TĂ€ter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Der 34-JĂ€hrige leide bereits seit lĂ€ngerem an psychischen Problemen, sagte der Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, Henner Kruse, am Samstag. Der Mann hatte am Freitag vier Menschen offenbar wahllos angegriffen und teils schwer verletzt. Eine 30-JĂ€hrige wird laut Kruse vermutlich nicht ĂŒberleben.