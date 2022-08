USA: Inzwischen drei Tote nach Blitzeinschlag vor Weißem Haus in Washington

Aktualisiert am 06.08.2022 - 13:02 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Blitzeinschlag in Washington: 29-Jähriger erliegt Verletzungen

Nach einem Blitzeinschlag nahe des Weißen Hauses in Washington ist die Zahl der Toten auf drei gestiegen. Nach einem Ehepaar erlag am Freitag auch ein 29-Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei der US-Hauptstadt mitteilte. Eine schwerverletzte Frau schwebte weiter in Lebensgefahr.