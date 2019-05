Ermittlungen aufgenommen

Nach Hausbrand: Paar mit 4-jährigem Kind vermisst

13.05.2019, 20:03 Uhr | AFP

Im Saarland wird eine dreiköpfige Familie vermisst. Zuvor hat es in dem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden zudem eine noch nicht identifizierte Leiche in dem Gebäude.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Neunkirchen werden ein Paar und ihr vierjähriges Kind vermisst. Die Einsatzkräfte entdeckten in dem ausgebrannten Gebäude eine Leiche, mit deren Bergung sie aber laut Polizei erst mehr als 24 Stunden nach Ausbruch des Feuers am Montagnachmittag beginnen konnten. Die Identität stand noch nicht fest. Die Ursache für den Brand war völlig unklar.

Das Feuer in dem Haus war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Montag an. Erst am Montagnachmittag war das Haus nach Angaben einer Polizeisprecherin so weit gesichert, dass Einsatzkräfte die vorher entdeckte Leiche bergen konnten. Vermisst wurden ein 50-jähriger Mann, eine 33 alte Frau und ihr vier Jahre altes Kind.





13 Menschen konnten die Einsatzkräfte am Sonntag aus dem Haus retten. Sie kamen zum Teil in Krankenhäuser, waren aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer verletzt. Die Arbeiten wurden laut Polizei durch zahlreiche Schaulustige erschwert.