Auf dem Schulweg verschwunden

Die zehnjährige Chayen wird vermisst – Polizei bittet um Hilfe

08.09.2021, 10:52 Uhr | t-online

Ein Polizeiauto (Symbolbild): In Mecklenburg-Vorpommern wird die zehnjährige Chayen vermisst. (Quelle: imago images)

Wer hat Chayen gesehen? Die Zehnjährige aus Boldebuck wird seit Dienstag vermisst, zuletzt wurde sie auf dem Heimweg von der Schule gesehen. Von dem Mädchen fehlt jede Spur.

Große Sorge um Chayen Migge aus Boldebuck: Das zehnjährige Mädchen wird seit dem 7. September vermisst. Sie besucht die Richard-Wossidlo-Schule in Güstrow und nimmt nach dem Unterricht für gewöhnlich den Bus in Richtung Bodebuck. Zuletzt wurde sie beim Verlassen der Schule mit ihren Freundinnen am Dienstag um 14.15 Uhr gesehen.

(Quelle: Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern)



Chayen ist circa 1,50 Meter groß, schlank und hat blonde Haare, welche zu einem Zopf zusammen gebunden sind. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Jeans, einem vorne weiß und hinten schwarzen Pullover, einer rosa beziehungsweise pinken Jacke und weißen Schuhen. Auffällig sei ihr bunt karierter Schulranzen, welchen sie bei sich geführt hat, so die die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern-

Wer Chayen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, erreicht das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 / 2660. Für Hinweise können auch unter dem Polizeinotruf 110 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle entgegengenommen werden.