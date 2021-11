Fahndung mit Foto

23-jährige Frau in der Nähe von Erfurt verschwunden

01.11.2021, 11:45 Uhr | dpa

In der Nähe der Stadt Erfurt wurde eine 23-Jährige gesucht. Ihre Eltern hatten sie als vermisst gemeldet, nachdem sie untypisch keinen Kontakt hatten. Inzwischen ist die junge Frau gefunden worden.

Eine 23-Jährige aus Großrudestedt (Kreis Sömmerda in Thüringen) ist von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden, nachdem sie sich nicht gemeldet hatte. Das sagte eine Polizeisprecherin t-online. Sich nicht zu melden und einfach zu verschwinden, sei sehr untypisch für sie. Die Ermittler der Kriminalpolizei Erfurt nahmen nicht an, dass sich eine Straftat zugetragen hat. Es sollten Zeugen befragt werden, um herauszufinden, wo Theresa S. zuletzt gesehen wurde.

Am 26. Oktober gab die Polizei schließlich Entwarnung. Die 23-Jährige konnte wohlbehalten in Herzbarg am Harz aufgegriffen werden.