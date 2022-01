Beide waren ungeimpft

US-Ehepaar stirbt an Covid-19 – am selben Tag

04.01.2022, 08:30 Uhr | t-online

Familientragödie in den USA: Ein kalifornisches Ehepaar überlebt eine Covid-19-Erkrankung nicht, beide sterben im Abstand von nur wenigen Stunden. Sie hinterlassen vier Kinder.

In Kalifornien ist ein verheiratetes Paar am selben Tag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Alvaro (44) und seine 42-jährige Frau Sylvia Fernandez starben beide am 19. Dezember, nur wenige Stunden voneinander entfernt. Beide seien ungeimpft gewesen, so zitieren US-Medien Hinterbliebene des Ehepaars.



Demnach habe der Vater an mehreren Vorerkrankungen gelitten, unter anderem an Diabetes. Dennoch wollte er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. "Er wollte abwarten und weiter recherchieren", so Alvaros Schwester Alma gegenüber dem Lokalsender "NBC Los Angeles". "Er hat Informationen gegoogelt. Er wollte nicht alles glauben, was in den Nachrichten stand."

Sie hinterlassen vier Kinder

"Sie sind zusammen, seit sie 15 Jahre alt sind", heißt es in einem Spendenaufruf der Familie auf GoFundMe.com. Es sei eine "große Liebesgeschichte" gewesen, die kurz vor Weihnachten tragisch geendet habe. Mit dem Spendenaufruf wollen die Hinterbliebenen die vier Waisen unterstützen, die die Verstorbenen zurückließen.

"Destinee und Nicholas sind erst 17 Jahre alt. Es wird ein Verlust sein, der für sehr lange Zeit zu spüren ist." Die Kinder müssten nun die Last des Erwachsenenwerdens tragen, obwohl sie selbst noch Kinder seien. "Vielen Dank für jede Hilfe, die Sie in dieser schweren Zeit leisten können", endet der Aufruf emotional.

Gegenüber "NBC Los Angeles" sagte die Schwester Alma, dass der Tod für ihre Familie "eine Art Augenöffner" sei, "dass jeder, der nicht geimpft ist, auf jeden Fall seine Impfung haben sollte."