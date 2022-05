"Das Gewissen Europas" Schriftsteller und KZ-Überlebender Pahor mit 108 Jahren gestorben Von dpa Aktualisiert am 30.05.2022 - 16:39 Uhr Lesedauer: 2 Min. Boris Pahor im Jahr 2009: Der Autor ist im Alter von 108 Jahren verstorben. (Quelle: Giuseppe Cacace/AFP/APA/dpa-bilder)

Er ĂŒberlebte mehrere Konzentrationslager, wurde zu einem Kritiker des Kommunismus in Jugoslawien und einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner Zeit. Die Literaturwelt trauert um Boris Pahor.

Der italienisch-slowenische Schriftsteller und KZ-Überlebende Boris Pahor ist im Alter von 108 Jahren gestorben. Dies bestĂ€tigte der slowenische PrĂ€sident Borut Pahor am Montag in einer auf seiner Website veröffentlichten Videoansprache. "Er war ein Augenzeuge, ein Zeuge, ein Mahner", sagte der StaatsprĂ€sident. "Das Gewissen Sloweniens, Europas und der Welt. Ein Mann, der fĂŒr sich die Freiheit forderte, anders zu denken, und die gleiche Freiheit fĂŒr andere forderte."

Zuvor hatte das Portal "delo.si" unter Berufung auf die Pflegerin des Autors ĂŒber den Tod Boris Pahors in der Nacht in seinem Haus in der norditalienischen Hafenstadt Triest berichtet.

Der Überlebenskampf war sein Leitmotiv

Pahor war einer der bedeutendsten Autoren slowenischer Sprache und ein großer literarischer Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts. Sein autobiografischer und preisgekrönter Roman "Nekropolis" (1967, dt. 2001) beschreibt 15 Monate in fĂŒnf deutschen Konzentrationslagern und den Kampf gegen den Tod. Weitere wichtige Werke sind "Kampf mit dem FrĂŒhling" (dt. 1997) und "Villa am See" (dt. 2009).

Geboren am 26. August 1913 im damals österreich-ungarischen Triest, gehörte Pahors Familie der slowenischen Minderheit in der Stadt an. Die Existenz der Slowenen in der damals multikulturellen Hafenstadt war ebenso ein Leitmotiv seiner Prosa wie der Überlebenskampf der HĂ€ftlinge in den deutschen Konzentrationslagern und die Zeit danach.