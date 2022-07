Energiekrise: Vermieter in Sachsen schränkt Warmwasserversorgung ein

Nach der Regelung bleibt Warmwasser in den Wohnungen der Genossenschaft in den Hauptnutzungszeiten am Morgen, Mittag und am Abend verf├╝gbar. Nur nachts und in Zwischenzeiten kommt das Wasser kalt aus der Leitung. Einem Schreiben an die Mieter, das der "Bild"-Zeitung vorliegt, hei├čt es, Warmwasser sei von 4.00 bis 8.00 Uhr, 11.00 bis 13.00 Uhr sowie wochentags von 17.00 bis 21.00 und am Wochenende von 16.00 bis 21.00 Uhr verf├╝gbar. Man m├╝sse jetzt f├╝r den Winter sparen, wird der Schritt begr├╝ndet.