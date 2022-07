Bär, Reptilien, Laptop-Sau: Diese Tiere sorgen für Trubel in Deutschland

Bedrohliche Bären, entwischte Reptilien – im Sommer drängen immer wieder außergewöhnliche Tiere in die Schlagzeilen. In diesem Jahr wird ein Bär zum Star.

Laptop-Sau sorgt für Lacher im Netz

Der Grenzgänger-Bär (2022): In Kufstein ist es derzeit nicht so friedlich und still wie in einem beliebten Volkslied besungen. Zumindest nicht im entsprechenden Bezirk – dort ist ein Bär unterwegs. Im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet also. Er wird erst von einer Wildkamera fotografiert. Dann gibt es auch den genetischen Nachweis, nachdem er drei Schafe getötet hat. Doch reicht das für einen Karrieresprung zum Sommertier? Von einem medialen Sommerloch war 2022 bislang jedenfalls noch nichts zu spüren...