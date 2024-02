Ein Vorwurf an der Konzeption des Mittelalters ist der Eurozentrismus. Der Blick sei ausschließlich auf Europa und angrenzende Regionen gerichtet, während Entwicklungen in anderen Teilen der Welt außer Acht gelassen würden. Was halten Sie davon?

In der Geschichtswissenschaft gilt "Eurozentrismus" mittlerweile geradezu als Teufelei. Ich lebe in Europa, Sie leben in Europa: Was ist falsch daran, sich für seine eigene Kultur zu interessieren? Ebenso kann ich mich daneben für außereuropäische Kulturen begeistern. Das Mittelalter ist nun einmal ein europafokussiertes Konzept, das es so in anderen Erdteilen nicht gibt.

Kritik erhalten Sie bisweilen, weil Sie zur Illustration in Ihren historischen Sachbüchern Anspielungen auf die Gegenwart machen. Wie gehen Sie damit um?

Ich verstecke solche Hinweise mittlerweile in den Fußnoten. Aber im Ernst: Warum soll der Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart falsch sein? Wenn man es mit Bedacht angeht, kann es für die Menschen durchaus hilfreich sein: Um zu verstehen, dass vergangene Welten nicht völlig verschieden sind von der unseren. Putin ist ein skrupelloser Eroberer, er ist kaum zu bändigen. Das gab es schon viel zu oft. Donald Trump ist ein ehemaliger Unternehmer, den es in die Politik zog – und der wie schon diverse Vorgänger in den Jahrhunderten mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Korruption konfrontiert worden ist.

In Trumps Fall völlig zu Recht.

Absolut. Worauf ich hinaus will: Für vieles von dem, was wir heute für genial oder verwerflich, einzigartig oder bedrohlich halten, gibt es eine historische Entsprechung. In gewisser Weise zumindest. Mancher Herausforderung, wie klimatischen Veränderungen, mussten sich etwa auch schon unsere Vorfahren stellen.

Also sind Sie grundsätzlich hoffnungsvoll, was die Zukunft der Menschheit angeht?

Wir können nicht nur zerstören, sondern auch erschaffen. Als der Schwarze Tod im Mittelalter wütete, starben Millionen. Als das Coronavirus aufkam, hatten wir binnen kürzester Impfstoffe. Es geht also aufwärts.

Eine letzte Frage: In Großbritannien haben Sie den zweiten Band ihrer "Essex Dogs"-Trilogie schon veröffentlicht, die deutschen Leser müssen sich zunächst mit dem ersten begnügen. Wie geht es weiter?

Der nächste Teil handelt von der Belagerung von Calais. Es wird spannend, vertrauen Sie mir!