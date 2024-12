Kopiert News folgen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Leid gibt es so mannigfach in der Welt, dass viele Leute hierzulande es gar nicht mehr so genau wissen möchten. Zehn Millionen Vertriebene im sudanesischen Bürgerkrieg, das tägliche Gemetzel in der Ukraine, Tod und Zerstörung im Gazastreifen, es ist alles fürchterlich.

Und nun wird auch in Syrien wieder hart gekämpft. Von der Türkei unterstützte Milizen haben die nördliche Millionenmetropole Aleppo erobert und stoßen auf Hama vor; auch dort lebt mehr als eine Million Menschen. Die Armee von Diktator Baschar al-Assad kann dem Ansturm nicht standhalten und hat wieder einmal die Russen zu Hilfe gerufen. Putins Piloten bombardieren Islamistenkämpfer auf Motorrädern ebenso wie Krankenhäuser, Geburtsstationen und Schulen, um die Moral der Bevölkerung zu brechen. Als ob es nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg noch irgendetwas zu brechen gäbe.

Loading... Embed

Wer noch nicht aus Syrien geflohen ist, wünscht sich nichts sehnlicher als Frieden, Brot und Wasser. An allem mangelt es akut. In den Dörfern um Hama toben erbitterte Gefechte, und auch im Osten geht das Kämpfen wieder los: Gestern haben von den USA unterstützte Kurden in der Euphrat-Stadt Deir al-Zor zu den Waffen gegriffen. In der Luft schwirren israelische Drohnen, eine tötete gestern auf der Flughafenautobahn in Damaskus den Verbindungsmann der pro-iranischen Hisbollah zur syrischen Armee. Er soll eine Schlüsselrolle beim Waffenschmuggel in den Libanon gespielt haben. Die Iraner schwören Rache und wollen wieder Revolutionsgarden nach Syrien schicken; schon einmal haben sie gemeinsam mit Putins Todesschwadronen Assad die Herrschaft gesichert, indem sie große Teile des Landes in einen Friedhof verwandelten.

Syrien ist ein Trümmerfeld – und wird nun erneut zum Schlachtfeld im Stellvertreterkrieg fremder Mächte. Türken, Russen, Iraner, Israelis, Saudis, Emiratis, Amerikaner: Alle mischen mit, versuchen, ihren Einfluss auszudehnen und Rivalen zurückzudrängen. Dabei ist dem Kriegsfürsten im Kreml, den Turbanträgern in Teheran und dem bedrängten Schlächter Assad jedes Mittel recht. Am härtesten treffen die Folgen Zivilisten, die sich nicht wehren oder fliehen können.

Mehr als 50.000 Menschen irren auf der Suche nach Schutz umher. Die humanitäre Lage im Nordwesten des Landes habe sich in den vergangenen Tagen "auf dramatische Weise verschärft", berichten die wenigen verbliebenen Hilfsorganisationen. Getreide geht aus, Gemüse kostet plötzlich Mondpreise, auf manchen Märkten gibt es gar nichts mehr. "Ich stand heute seit 3 Uhr morgens an, um das tägliche Brot für meine Familie zu bekommen", berichtet ein Aleppiner einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur.

"Die jüngste Eskalation in Syrien droht, das Land zurück in die dunkelsten Tage zu ziehen", warnen die Helfer des Norwegischen Flüchtlingsrats, die noch im Land ausharren. Sie berichten von verzweifelten Vertriebenen, die ohne Winterkleidung in der Kälte schlottern, seit Tagen kaum etwas gegessen haben, verzweifelt nach Wasser suchen. Die meisten Hilfsorganisationen haben aus Furcht vor Bombardements ihre Aktivitäten eingestellt. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet vor: Im Nordwesten Syriens gibt es für fünf Millionen Menschen gerade mal noch 20 Krankenwagen.

Es ist fürchterlich, und es geht einem besonders nahe, wenn man das Vorkriegs-Syrien gekannt hat. Seit Anfang der Neunzigerjahre habe ich das Land mehrfach bereist und zeitweise in Damaskus studiert. Auch damals war nicht alles gut, der Diktator und seine Foltergeheimdienste unterdrückten jede Kritik, viele Menschen lebten in ärmlichen Verhältnissen. Aber es herrschte Frieden, die Menschen kultivierten ihre berühmte Warmherzigkeit und Gastfreundschaft, die vielen Denkmäler aus fünftausend Jahren Hochkultur luden zu ausgedehnten Reisen ein: die Altstädte von Damaskus und Aleppo, die römischen Ruinen in Palmyra und Bosra, die byzantinischen Toten Städte, die Kreuzritterburg Krak des Chevaliers. Dann kam die amerikanische Invasion im Irak 2003, Abertausende Flüchtlinge und Terroristen aus Saddams zerfallendem Reich strömten ins multiethnische Syrien, klimabedingte Missernten und Spekulationen an den Rohstoffbörsen infolge der Weltfinanzkrise 2008 verteuerten die Lebensmittelpreise, Brotrevolten brachen aus, beflügelt von den Revolutionen in Tunesien und Ägypten sehnten sich die Menschen nach Freiheit, das Regime reagierte brutal.

Heute sind der Aleppiner Basar und die Tempel von Palmyra zerstört, in den Gassen von Damaskus herrschen Angst und Not, seit Beginn des Bürgerkriegs sind mindestens eine halbe Million Menschen gestorben und sieben Millionen geflohen. Man sieht die Bilder des Elends und kann es doch kaum fassen. In diesen Tagen denke ich an die Freunde, die ich einst in Syrien hatte. An den einäugigen Tariq aus Mayadin bei Deir al-Zor, der in einem Wüstentempel mit mir tanzte. An den feinsinnigen Murtada, der so gern geheiratet hätte. An Abu Hud, "Vater Walfisch", der in seinem Lädchen in der Damaszener Altstadt kühles Flaschenbier feilbot. An Therése und Fathiye, die arg knausrig waren, aber im Innenhof ihres Hauses köstlichen Fattusch-Salat zubereiteten. An die Ulknudel Tarif, der von morgens bis abends Witze erzählte. Ich denke an sie alle, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, ob sie überhaupt noch leben, aber ich wünsche es mir sehr. So viel Leid herrscht derzeit in der Welt, dass manche Leute es gar nicht mehr so genau wissen wollen. Ich möchte es wissen. Ich möchte die Menschen nicht vergessen.

Ohrenschmaus

Es gab bessere Zeiten in Syrien. Die Musik ruft sie in Erinnerung.