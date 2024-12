Das bedeutet Frankreichs Regierungskrise für Deutschland

Alternativ könnte Macron eine sogenannte Technokratenregierung einsetzen, also eine Regierung aus Experten, hohen Verwaltungskräften und Ökonomen. Diese könnte bessere Chancen haben, ein nächstes Misstrauensvotum zu überstehen. Denn die schwierigen politischen Mehrheitsverhältnisse bleiben in jedem Fall erst einmal bestehen. Neuwahlen des Parlaments sind erst im Sommer 2025 wieder möglich. Da die Ernennung in Macrons Aufgabengebiet fällt und die letzte Auswahl auch erst wenige Monate her ist, könnte die Krise aber dennoch auf ihn zurückfallen. Vor allem die Opposition macht ihm diesbezüglich Vorwürfe. Letztendlich wäre es aber "mehr als ein Scheitern Macrons", so Experte Ross. Es sei "ein Scheitern des aktuellen französischen politischen Systems, das in einer Sackgasse steckt". Damit spielt er auf Hoffnungen an, dass Frankreich ob der unklaren Mehrheitsverhältnisse stärker auf Kompromisse setzen würde. Diese Hoffnungen wurden nun enttäuscht.

Eigentlich sind die nächsten Präsidentschaftswahlen erst für 2027 geplant. Doch erste Hinterbänkler aus der Regierung bringen bereits einen Rücktritt von Macron und vorgezogene Wahlen ins Spiel. Macron selbst schließt das bislang aus, zumal er nach zwei Amtszeiten bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten darf.

Was bedeutet das für Deutschland?

Bei einigen Ampelpolitikern dürfte die Regierungskrise in Frankreich noch recht frische Erinnerungen wecken. Immerhin war die Ampel Anfang November unter anderem auch an Streitigkeiten über den bislang verabschiedeten Haushalt 2025 zerbrochen. Dennoch wollte sich die Bundesregierung im Detail nicht zur Lage in Frankreich äußern. Dabei ist Frankreich politisch der wichtigste Partner Deutschlands in der EU. Instabilität könnte sich daher auch auf die Zusammenarbeit auswirken.

Darüber hinaus spürt Deutschland vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der politischen Krise in Frankreich. So ist der Eurokurs abgerutscht. Die Gemeinschaftswährung verlor am Dienstagmorgen 0,1 Prozent auf 1,0482 Dollar. Zu Wochenbeginn fiel sie in der Spitze um ein Prozent. Die zuletzt steigenden Renditen französischer Staatsbonds beunruhigen zudem die Märkte. Frankreich kämpft mit hohen Defiziten und einer hohen Gesamtverschuldung. Der gesamte Schuldenstand dürfte sich im kommenden Jahr auf mehr als 115 Prozent der Wirtschaftsleistung summieren, 2026 dann sogar auf gut 117 Prozent. Die EU-Obergrenze liegt eigentlich bei 60 Prozent.