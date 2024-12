Erdoğan fällt Putin in den Rücken

Kopiert News folgen

Die Türkei verfolgt in Syrien knallharte Machtinteressen. Mit der aktuellen Eskalation im Bürgerkrieg wagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auch die Kraftprobe mit Kremlchef Wladimir Putin. Die Hintergründe.

Manchmal sind Sicherheitspolitik sowie die Frage nach Krieg und Frieden vergleichbar mit einem Dominospiel. Wird ein Stein instabil und fällt um, droht er auch andere Steine zu erwischen.

Im Nahen Osten war der Terrorangriff der Hamas gegen Israel im Oktober 2023 der erste Dominostein, der umgestoßen wurde und der damit eine Eskalationskette in der gesamten Region auslöste. Israel griff die Terrororganisation im Gazastreifen an und nahm dabei Zehntausende Todesopfer in Kauf. Die libanesische Hisbollah-Miliz griff den Norden Israels an und seit September 2024 kämpft die israelische Armee auch im Libanon. Aber noch weitere Steine drohen umzufallen. Der Flächenbrand im Nahen Osten breitet sich immer weiter aus.

Nun wird auch im syrischen Bürgerkrieg wieder massiv gekämpft. Eine Koalition aus verschiedenen Milizen, darunter auch Islamisten, hat es in den vergangenen Tagen geschafft, die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad zu überrumpeln. Bis auf wenige Gebäude wurde die Millionenstadt Aleppo fast vollständig von der Opposition erobert und ihre Kämpfer rücken in Richtung Hama und Homs vor. Sollte Assad diese Städte verlieren, könnte das Regime kollabieren. Einen Überblick über die militärische Lage finden Sie hier.

Der syrische Bürgerkrieg herrscht seit 2011. Aber es ist eben nicht nur die Auseinandersetzung der verschiedenen Interessengruppen innerhalb Syriens, sondern ein blutiger Stellvertreterkrieg. Das Land ist schon lange ein Spielfeld für Groß- und Regionalmächte: Sie bewegen die Steine, entscheiden maßgeblich darüber, ob und in welcher Intensität gekämpft wird. Die Opposition, Diktator Assad oder auch die kurdischen Milizen sind letztlich die Spielfiguren eines viel größeren Machtkampfes.

In Syrien könnte ein möglicher Waffenstillstand deshalb nur am Tisch mit den Mächten Türkei, Russland und dem Iran verhandelt werden. Die Türkei machte die aktuelle Eskalation möglich, in dem sie der Opposition grünes Licht für die Offensive gab. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan fiel seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in den Rücken, denn er fühlt sich betrogen und sieht in der aktuellen Eskalation eine Strafe für die Arroganz seiner Gegner.

Türkei gibt Milizen Rückendeckung

Die türkische Führung unter Erdoğan sieht sich in der Tradition des Osmanischen Reiches als Regionalmacht und reagiert aktuell vor allem auf die Schwäche anderer Regionalmächte. Das syrische Regime ist Teil der iranischen "Achse des Widerstands" gegen Israel, zu der auch die Hisbollah, schiitische Milizen im Irak und die Huthi-Rebellen im Jemen gehören.

Doch fast alle diese Gruppierungen wurden in den vergangenen Monaten extrem geschwächt. Die Hisbollah-Führung wurde von Israel ausgeschaltet, der Iran fürchtet Angriffe Israels und der USA und auch der Iran-Verbündete Russland zog Kräfte aus Syrien ab, weil Putin diese im Ukraine-Krieg benötigte.

Somit veränderte die Schwäche der Assad-Verbündeten das Machtgleichgewicht in Syrien. Die Eskalation war absehbar, aber Damaskus reagierte auf Gerüchte, die es durchaus im Vorfeld in Syrien gab, relativ überheblich. Assad nahm die Lage nicht ernst, verkürzte in den vergangenen Jahren den Wehrdienst in seiner Armee, ließ paramilitärische Gruppen demobilisieren und entmachtete verbündete Warlords, weil diese in seinen Augen zu mächtig wurden. All das sind in Summe die Gründe für die überraschenden militärischen Erfolge der Opposition.