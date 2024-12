Das Problem: Darunter leidet auch die Krisenvorsorge. Wenn keine zentrale Instanz sicherstellt, dass alle Länder und Gemeinden ausreichend Generatoren, Treibstoff, Medikamente und Schutzkleidung vorhalten, hat niemand den Überblick, was im Krisenfall da ist – und was nicht.

Der Malteser-Krisenbeauftragte Schelleis, schlägt daher ein "System von Krisenstäben" vor, das sowohl vor als auch während einer Krise die länderübergreifende Koordination von Bund, Ländern und Gemeinden stärken könnte. So ließe sich zudem genau festlegen, wer im Ernstfall was zu tun habe. Ein Chaos wie bei der Ahrtal-Katastrophe, als sich Behörden tagelang über Zuständigkeiten stritten und eine übergeordnete Entscheidungsinstanz fehlte, könnte so verhindert werden.

CDU fordert von Bundesregierung Taten

Politisch könnte sich diese Woche etwas bewegen. Auf der Innenministerkonferenz (IMK), die von Mittwoch bis Freitag in Rheinsberg (Brandenburg) stattfindet, könnten Weichen gestellt werden, das Thema zu priorisieren. Vor allem die CDU hat sich in den vergangenen Wochen auf Bundes- wie Landesebene verstärkt mit den Problemen im deutschen Zivilschutz auseinandergesetzt und einige Positionspapiere verfasst, in denen sie mahnt: So geht es nicht weiter.

Brandenburgs Innenminister und IMK-Chef Michael Stübgen (CDU) sagt t-online: "Sicherheitspolitisch könnten die Zeiten kaum herausfordernder sein." Die Bedrohung durch hybride Angriffe habe zugenommen, die abstrakte Gefährdung durch religiöse Extremisten sei gestiegen. "Die 'Zeitenwende' der Bundesregierung war von Beginn an zu kurz gedacht. Der Bevölkerungsschutz muss ein wesentlicher Teil der 'Zeitwende' sein, wird in Berlin aber anhaltend ignoriert."

Die Zahlen geben Stübgen recht: Im Haushalt 2024 sind rund 570 Millionen Euro für den Bevölkerungsschutz vorgesehen, 70 Millionen weniger als 2023. Auch der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025, der angesichts des Ampel-Aus ohnehin Geschichte ist, sah keine Aufstockung der Mittel vor. Hilfsorganisationen warfen der Bundesregierung im September einen "Sparkurs" vor, der dem tatsächlichen Bedarf diametral entgegenstehe.

Zehn Milliarden in zehn Jahren – mindestens

Der IMK-Chef will daher in die Offensive gehen: Die Innenminister aller Länder seien sich parteiübergreifend einig, dass der Bund seinen Verpflichtungen jetzt nachkommen und in Technik sowie Infrastruktur investieren müsse, so Stübgen. "Zehn Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren werden dafür mindestens benötigt."