Als ich 1995 als junger Hüpfer das erste Mal nach Syrien reiste, sprach ich zur Vorbereitung mit dem berühmten Kriegskorrespondenten Christoph Maria Fröhder. Er gab mir Tipps für die Reise und sagte irgendwann: "Wenn du Hinweise auf Alois Brunner findest, das wäre eine Knaller-Story!" Also packte ich meinen Rucksack und überlegte mir, wen ich vor Ort in Syrien wohl nach diesem Österreicher fragen könnte. Doch dann rief Christoph noch mal an: "Vergiss alles, was ich dir gesagt habe, vergiss Brunner, erwähne ihn mit keinem Wort, du begibst dich in Gefahr!" Ich schluckte und gehorchte. Dann stieg ich ins Flugzeug nach Damaskus.

Christoph ist vor zweieinhalb Monaten gestorben, aber ich werde ihm mein Leben lang dankbar sein. Nicht für seinen ersten Anruf, sondern für den zweiten. Ich weiß nicht, was mir zugestoßen wäre, hätte ich als naiver Tourist tatsächlich in Assads Syrien nach Alois Brunner herumgefragt. Andere sind dort aus nichtigeren "Gründen" für immer weggesperrt worden. Oder Schlimmeres. Auch daran muss ich in diesen Tagen denken, in denen so viele Syrer um ihre gemarterten und getöteten Angehörigen trauern. Alois Brunner, der einst für die deutschen "Herrenmenschen" Juden getötet hatte, der sich dank Adenauers Schlapphüten seiner Strafe entziehen und stattdessen helfen konnte, in Syrien eines der schlimmsten Foltersysteme der Welt aufzubauen, starb vermutlich als Greis im Jahr 2001 im Keller seines Hauses im Diplomatenviertel von Damaskus.

Lesetipps

Gerd Heidemann, der 1983 für den "Stern" die angeblichen "Hitler-Tagebücher" entdeckte, ist tot. Was ihn und die Macher des Magazins so am Nationalsozialismus faszinierte, erläutert der Historiker Thomas Weber im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke.

77 Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief gegen Donald Trumps Kandidaten für das Gesundheitsministerium ausgesprochen. Im Gespräch mit meiner Kollegin Lynn Zimmermann erklärt der Epidemiologe Hajo Zeeb den Grund.

Das Land Berlin muss hart sparen – auch bei der Kultur. Warum das gar nicht so schlimm ist, weiß unser Kolumnist Uwe Vorkötter.

Matthias Moosdorf ist außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag – und ein angesehener Cellist. Unser Rechercheur Jonas Mueller-Töwe hat Bemerkenswertes über ihn herausgefunden.

Ohrenschmaus