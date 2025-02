entwickelt sich Deutschland zu einem rechtsradikalen Land? Vor drei Jahren hätte diese Frage schräg geklungen, heute muss man sie ernsthaft diskutieren. Die AfD hat bei der Bundestagswahl ihr Ergebnis verdoppelt und mehr als ein Fünftel der Stimmen gewonnen. In Ostdeutschland wurde sie überall stärkste Kraft – auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo ihre Landesverbände vom Verfassungsschutz als "erwiesen rechtsextremistisch" eingestuft werden. Nicht alle AfD-Wähler sind Extremisten, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, Extremisten zur Macht zu verhelfen.

Der Rechtsruck wird die politischen Prioritäten im Land verändern. Die demokratischen Parteien der Mitte sind so stark unter Druck wie noch nie seit Gründung der Republik. Gelingt der nächsten Bundesregierung kein echter Politikwechsel, könnte die AfD in spätestens vier Jahren womöglich die nächste Bundestagswahl gewinnen.

Was also folgt konkret aus dem Wahlergebnis am Sonntag? Wie verändern sich nun der Bundestag, die Politik und die politischen Debatten im Land? Wie sollten die anderen Parteien mit der erstarkten AfD umgehen? Und welche Gefahren birgt der Erfolg extremer Kräfte in einer Zeit zunehmender Krisen?