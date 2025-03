Unfall in TV-Show: Promi muss in Klinik

haben Sie bei Ihrem letzten Besuch im Supermarkt ein paar Eier gekauft? Falls ja: Wissen Sie auch noch, wie viel sie für den Karton bezahlt haben? Vermutlich lag der Preis irgendwo zwischen zwei und vier Euro.

In den USA müssen die Menschen für Eier tiefer in die Tasche greifen. Das liegt mittlerweile auch daran, dass aufgrund der Vogelgrippe ein Engpass herrscht. Allerdings ist der Preis für einen Karton Eier in den vergangenen Monaten der Inflation in den USA zum Sinnbild von explodierenden Preisen geworden. Im Februar zahlten die Amerikaner laut offiziellen Statistiken im Schnitt für zwölf Eier umgerechnet etwa 5,40 Euro.

Die hohen Preise, nicht nur für Eier, sind ein Merkmal für eine drohende US-Wirtschaftskrise. US-Präsident Donald Trump wirft mit Strafzöllen gegen andere Länder nur so um sich und hat sich dafür schon die ein oder andere Retourkutsche eingefangen. Dadurch verteuern sich Waren in den USA zusätzlich. Auch das Konsumklima geht zurück, die Börsenkurse sind im Sinkflug, die Arbeitslosenquote steigt – und das nicht nur, weil Elon Musk reihenweise Beamte aus den Behörden wirft.

Eine US-Wirtschaftskrise scheint möglich, und sie hat bereits einen Namen: "Trumpcession" – also eine Rezession, die Donald Trump zu verdanken ist.

Die wirtschaftliche Situation der USA kann sich für den vermeintlichen Businessexperten Trump zu einem brenzligen Thema entwickeln. Die US-Regierung könnte sich schon an einer entscheidenden Weggabelung befinden: Es kommt jetzt darauf an, für welche Richtung sich Trump entscheidet. Denn die Lage der Wirtschaft prägt maßgeblich, wie die Amtszeit eines Präsidenten bewertet wird.

Trumps Wahlkampf war im vergangenen Jahr von zwei Versprechen geprägt: sichere Grenzen und eine brummende Wirtschaft. Statistiken zeigen, dass sich viele Wähler aus wirtschaftlichen Gründen für den Republikaner entschieden hatten: Trump sollte für sie Inflation, Energiepreise oder Steuern drücken. Der 78-Jährige und seine Gefolgsleute versprachen auch mantraartig, genau das zu tun und das Land in ein "goldenes Zeitalter" zu führen.

Davon ist noch nichts zu sehen, im Gegenteil: Trumps eigene Politik hat die Schieflage mit angefacht, allen voran seine erratische Zollpolitik. Dabei waren die Vorzeichen noch vor wenigen Monaten alles andere als schlecht: Unter Trumps Vorgänger Joe Biden war die Inflation gesunken, der Arbeitsmarkt entwickelte sich nach den schweren Coronajahren positiv, eine Wirtschaftskrise galt bei den Finanzanalysten als unwahrscheinlich.

Entscheidend wird nun sein, wie Trump auf die drohende Wirtschaftskrise reagiert. Drei Optionen zeichnen sich ab.

Option eins wäre, dass er wirtschaftspolitisch abrüstet. Deals anzubieten, statt sie anderen aufzuzwingen; berechenbarer zu sein, statt ständig mit Zöllen zu drohen oder sie plötzlich auch wieder zurückzunehmen: Das würden sich nicht nur seine (einstigen) westlichen Verbündeten wünschen, sondern auch die Analysten an den Börsen und damit viele Unternehmen.

Wahrscheinlich ist das allerdings nicht. Trumps jüngste Äußerungen lassen vermuten, dass er den entgegengesetzten Weg einschlagen wird: Auf die jüngsten Gegenzölle, die die EU-Kommission verkündet hat, will Trump jetzt mit weiteren Zöllen reagieren. Weil künftig 50 Prozent Zusatzzölle für Whisky aus den USA in den EU-Staaten gelten sollen, drohte Trump gestern mit 200-Prozent-Aufschlägen auf europäischen Wein oder Champagner.

Option zwei: Er schlägt einen noch radikaleren Weg ein. Wer Trump verstehen will, sollte Howard Lutnick zuhören. Der US-Handelsminister träumt von einem Land, das ohne Einkommensteuer funktioniert, größtenteils auf einheimische Produkte setzt und sich ansonsten über Zölle finanziert, schreibt unser US-Korrespondent Bastian Brauns.

Man muss nicht Volkswirtschaft studiert haben, um zu wissen, dass Lutnicks Ideen mit der wirtschaftlichen Realität kaum etwas zu tun haben. Die Trump-Regierung wird die Globalisierung nicht mehr zurückdrehen können. Niemand kann heute Produkte wie Autos oder Computer ausschließlich in und mit Rohstoffen aus dem eigenen Land produzieren, auch nicht die USA. Wer sich aber mit den radikalen Ansichten von Lutnick beschäftigt, versteht besser, warum sich Trump möglicherweise so sehr für Grönland interessiert, unter dessen Eis noch viele Rohstoffe vermutet werden.

Der "größere Plan", den die Trump-Regierung also wirtschaftlich verfolgen könnte, ist mehr als gewagt. Sollte diese Radikalkur nicht wirken und die Wirtschaft weiter abrutschen, wird auch Trump auf Dauer nicht die Augen vor der Realität verschließen können. Der Zeitpunkt dürfte spätestens dann gekommen sein, wenn der Unmut innerhalb seiner eigenen Wählerschaft steigt.

Option drei wäre daher ein Zwischenweg. Wie dieser aussieht, konnte man schon in Trumps erster Amtszeit erkennen. Läuft es nicht, sucht sich Trump gerne einen Schuldigen in seinem Stab und setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Die Liste der Entlassenen ist lang: Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Namen von Beratern wie Steve Bannon und John Bolton oder den ehemaligen Außenminister Rex Tillerson.

Lutnick wäre in gewisser Weise das perfekte Bauernopfer. Als Handelsminister ist er wichtig genug, um zu zeigen, dass Trump auf die äußeren Umstände reagiert. Gleichzeitig gilt er als äußerst loyal und würde wohl selbst bei einer Entlassung kein böses Wort über Trump verlieren. An den inhaltlichen Zielen dürfte sich freilich nichts ändern: Schließlich duldet Trump in seinem inneren Zirkel nur absolute Loyalität und Gehorsamkeit. Oder anders gesagt: Im Umfeld des Präsidenten kann jeder das machen, was Trump will.