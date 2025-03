Donald Trump legt viel Wert auf seine Kenntnisse in der Wirtschaft: Ein erfolgreicher Geschäftsmann sei er gewesen, ehe er sich entschied, in der Politik aufzuräumen. So lautet zumindest die Erzählung, die der US-Präsident gerne über sich selbst verbreitet. Für seine zweite Amtszeit im Oval Office spricht Trump immer wieder von einem "goldenen Zeitalter", in das er die USA wirtschaftlich führen möchte.