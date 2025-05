Ex-SPD-Parteichef Martin Schulz glaubt, dass "taktische Spielchen" in der Union dazu geführt haben, dass Friedrich Merz im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler gescheitert ist. "Das hat mich schockiert", kommentierte Schulz bei "Maischberger" die 18 Abweichler. Er zeigte sich sicher: Der neue Bundeskanzler wurde aus der eigenen Fraktion heraus sabotiert – womöglich auch von AfD-Sympathisanten.

"Ich glaube, dass es in der CDU eine Reihe von Abgeordneten gab, die Merz sein Umfallen in der Schuldenbremsen-Frage nicht verziehen haben", sagte der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat bei "Maischberger". Mehr noch: Schulz hielt es für möglich, dass die Nein-Stimmen eine Warnung an den neuen Regierungschef waren.