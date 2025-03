Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Howard Lutnick ist der Mann hinter Trumps Handelskrieg. Er träumt von einem Land, das sich ohne Steuern finanziert, nur mit Zöllen. Doch sein radikaler Plan droht Amerika ins Chaos zu stürzen – und bringt auch ihn in Gefahr.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der Name des Mannes, der für Donald Trump derzeit den Welthandelskrieg entfacht, lautet Howard Lutnick. Um zu verstehen, wie der heutige US-Handelsminister und frühere Wall-Street-Investor tickt und welcher Plan hinter dem unermesslichen Chaos steckt, das er für Trump gerade auslöst, hilft schon ein Blick nur wenige Monate zurück:

Mitten in der heißen Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs steht Lutnick am 27. Oktober 2024 im New Yorker Madison Square Garden auf der Bühne und legt seine Vision für die amerikanische Wirtschaft im 21. Jahrhundert dar. Dafür geht der 63-Jährige mit den grauen, zurückgegelten Haaren weit zurück in die Geschichte.

"Wann war Amerika bedeutend und wichtig?", fragt Lutnick vor Tausenden Trump-Anhängern und gibt direkt die Antwort. Es sei die Zeit der Jahrhundertwende von 1900, also vor 125 Jahren, gewesen. Damals habe die amerikanische Wirtschaft gerockt, sagt Lutnick und nennt den Grund: "Wir hatten keine Einkommensteuer. Alles, was wir hatten, waren Zölle." Darum habe Amerika so viel Geld gehabt, dass man gar nicht gewusst habe, wie man es ausgeben solle.

Die radikale Vision einer alten Wirtschaftsordnung

Trumps Mission für Howard Lutnick lautet in der Tat nicht weniger, als die Zeit um 125 Jahre zurückzudrehen – und damit auch die Geschichte der Globalisierung. Schuld an der heutigen Überschuldung und am propagierten Untergang Amerikas sind aus der Sicht des Präsidenten nicht zuletzt die Folgen der beiden vergangenen Weltkriege. Lutnick drückt es auf der Bühne in New York so aus:

"Weil wir es als unsere Pflicht ansahen, den Rest der Welt wieder aufzubauen, haben wir unseren Schutz abgebaut", erzählt er. Zölle auf Importe seien immer weiter beseitigt worden. "Fortan haben wir stattdessen Amerikaner besteuert, um die Welt zu retten", sagt er. Tatsächlich wurde die Einkommensteuer in den USA erst im Jahr 1913 eingeführt. Längst hätte das beendet werden müssen, findet Lutnick. Mit Trump als Präsident soll es nun wirklich enden.

Strafzölle als wirtschaftliche Waffe

Das, was Howard Lutnick im Madison Square Garden erzählte und damals für viele Beobachter seltsam rückwärtsgewandt klang, scheint er nun für die Trump-Regierung mit den aktuellen Strafzollmaßnahmen umzusetzen. Ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung, welche die daraus folgenden höheren Preise bezahlen muss, will Trump mithilfe seines Handelsministers Lutnick einen Plan vollziehen: Importe auf radikale Weise durch inländische Produkte zu ersetzen.

Amerikanische Autos sollen nicht mehr in Kanada oder Mexiko, sondern in den USA gefertigt werden. Und so treffen die hohen Zölle nicht nur den großen Konkurrenten China, sondern besonders die engsten Verbündeten, darunter Kanada, Mexiko, die Staaten der Europäischen Union und Großbritannien. So sieht er aus, Lutnicks Wirtschaftstraum vom abgeschotteten amerikanischen Wirtschaftsraum.

Die Illusion einer nationalen Selbstversorgung

Die vollkommen vereinfachte "America First"-Rechnung von Howard Lutnick und der Trump-Regierung lautet: Nur ausländische, nicht aber die heimischen Güter würden durch die Strafzölle teurer. Dass auch amerikanische Unternehmen mit Mischkalkulationen arbeiten, dass importierte Teil-Komponenten nicht einfach über Nacht ersetzt werden können und die inländische Nachfrage vielfach nicht durch inländische Angebote bedient werden kann – all das scheint im Weißen Haus bislang egal zu sein.