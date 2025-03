Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Europa befindet sich in Gefahr: Die USA wenden sich ab, Russland ist aggressiv. Herfried Münkler hat lange vor dieser Entwicklung gewarnt. Im Interview erklärt der Politologe, was nun getan werden muss.

Die alte Weltordnung war ohnehin in Auflösung begriffen, nun hat ihr Donald Trump einen weiteren Schlag versetzt: Unter seiner Führung wenden sich die USA weiter von Deutschland und Europa ab – und das in einer Zeit, in der Russland sein Imperium mit Gewalt restaurieren will. In der neuen Weltordnung zählt nur noch Macht, sagt Herfried Münkler, der zu den renommiertesten Politologen Deutschlands zählt.

Warum kommt ein Friede für Wladimir Putin kaum infrage? Weshalb lässt Donald Trump eine Strategie vermissen? Was könnten Deutschland und Europa tun, um von den anderen großen Mächten ernst genommen zu werden? Diese Fragen beantwortet Herfried Münkler, Autor des Buches "Macht im Umbruch", im Gespräch.

t-online: Professor Münkler, die USA zeigen Europa die kalte Schulter, Donald Trump macht stattdessen Wladimir Putin im Kreml Avancen. Haben die Europäer das Zeug, ihren Kontinent allein verteidigen zu können?

Herfried Münkler: Warum sollten sie dazu nicht imstande sein? Das russische Bruttoinlandsprodukt bewegt sich auf dem Niveau Spaniens. Wenn wir das nicht übertreffen können, dann sieht es für Europa düster aus. Die Gefahr lauert in der Unentschlossenheit der Europäer, egal, was Donald Trump und Wladimir Putin nun in Sachen Ukraine aushecken.

Inwiefern?

Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, Putin bleibt gar nichts anderes übrig, als weiter Krieg zu führen. Denn der Weg zurück zur Friedensökonomie ist ihm verstellt: Was hätte Putin davon, wenn er den Krieg jetzt beenden würde? Es müsste nicht nur eine Million an Veteranen versorgt werden, die Umstellung der Wirtschaft von Krieg auf Frieden hätte eine tiefe ökonomische Krise in Russland zur Folge. Rund 35 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts gehen mittlerweile ins Militärwesen und in die Rüstungsindustrie. Das umzustellen gehört zu den Momenten, in denen Regime ins Wanken geraten. Putin weiß das und wird sich auf ein solches Risiko nicht einlassen.

Zur Person Herfried Münkler, Jahrgang 1951, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2018 Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der vielfach ausgezeichnete Politologe ist Autor zahlreicher Bücher, darunter "Welt in Aufruhr: Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert". Gerade erschien Münklers neuestes Buch, "Macht im Umbruch: Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts".

Ebenso weiß Putin, dass der transatlantische Westen im Zerfall begriffen ist. Worin liegen die tieferen Gründe für die Abkehr der USA von Europa?

Ein Gefühl der Überforderung, ja, auch ein Gefühl der Erschöpfung, hat sich in den Vereinigten Staaten ausgebreitet. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA die regelbasierte liberale Weltordnung gestützt und garantiert. Damit ist unter Trump Schluss. Aus der zunehmenden Überzeugung, ein Empire im Niedergang zu sein, hat sich der Wunsch nach einer Rückkehr zu den Zeiten entwickelt, als die USA nicht nur das reichste Land des Globus waren, sondern auch das unangefochten mächtigste.

Das Ergebnis dieses Wunsches ist Donald Trump, der die amerikanischen Verbündeten brüskiert und mit seinen wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie Strafzöllen eine Rezession riskiert?

So paradox es auch klingt. Trump sägt an der Machtbasis der USA. Wohin es letztlich führen wird, bleibt ungewiss. Niemand sollte aber Hoffnungen hegen, dass nach Trump eine Rückkehr zur liebgewonnenen Zeit vor Trump möglich sein wird. Die Zeiten haben sich geändert. Während die alte Weltordnung regelbasiert war, gilt nun eine andere Währung: die der Macht.

Ihr neues Buch trägt entsprechend den Titel "Macht im Umbruch" und beschäftigt sich mit der Verantwortung und den Möglichkeiten Deutschlands, zusammen mit Europa in dieser Zeit geopolitischer Herausforderungen zu bestehen. Wie stehen wir gerade da?