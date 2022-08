In der Ukraine verlagert sich das Kampfgeschehen offenbar immer mehr in den Süden. Steckt dahinter eine neue Taktik der Ukrainer?

Fast einen Monat ist es her, dass Präsident Selenskyj eine groß angelegte Gegenoffensive im Süden der Ukraine ankündigte und die Menschen dort zur Flucht aufrief. Seither gelingen den Ukrainern immer wieder spektakuläre Angriffe auf russische Waffenlager, Kommandoposten und Nachschubwege, doch der Frontverlauf in der Region Cherson hat sich bislang kaum verändert. Ist der ukrainische Gegenangriff womöglich verpufft oder an der russischen Gegenwehr gescheitert? Im Gegenteil, sagen viele Militärfachleute.

"Die Ukraine übernimmt die strategische Initiative und zwingt die russische Armee, ihre Truppen neu aufzustellen, um der ukrainischen Gegenoffensive zu begegnen", schrieben Ende voriger Woche US-Forscher des renommierten Institute for the Study of War (ISW). Demnach verlegt die russische Armee zunehmend Soldaten und Kriegsgerät aus dem ostukrainischen Donbass, aber auch von der südlichen Halbinsel Krim in die Regionen Cherson und Saporischschja, dem Schwerpunkt der ukrainischen Gegenoffensive am westlichen Ende des russisch besetzten Territoriums.