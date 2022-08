US-Schauspieler Steven Seagul besucht Donbass

Der Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, gab eine Dokumentation über den Donbass als Grund für den Aufenthalt von Seagal in der Region an. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, dass der ehemalige Kinostar sich mit Insassen unterhalten habe.

In einem Video behauptet Seagal, sich an dem Platz zu befinden, an dem Himars-Raketen eingeschlagen und 50 Menschen getötet sowie 70 Menschen verwundet hätten. Er übernimmt im Video die von Russland verwendete Bezeichnung "Nazis" für ukrainische Soldaten und das – unbelegte – Moskauer Narrativ, dass ukrainische Raketen das Gefängnis zerstört hätten.