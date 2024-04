Die Ukraine gerät im Donbass zunehmend unter Druck. Schuld daran sind besonders drei Kernprobleme. Jetzt seien vor allem die europäischen Unterstützer gefragt, sagt ein Experte.

Für die Ukraine glichen die vergangenen Wochen einem Wechselbad der Gefühle. An der Front macht der brutale russische Angriffskrieg keine Pause. Mehr noch: Den russischen Truppen gelangen besonders in der Region Donezk Vorstöße. Sie konnten zuletzt gleich mehrere Ortschaften einnehmen und setzen die ukrainischen Verteidiger damit zunehmend unter Druck.

In der vergangenen Woche dann das kollektive Aufatmen: Erst das US-Repräsentantenhaus und dann im Anschluss der Senat stimmten einem 61 Milliarden US-Dollar schweren Hilfspaket für die Ukraine zu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war erleichtert: "Das ist eine Entscheidung, die uns das Leben rettet", erklärte er nach der Entscheidung des Repräsentantenhauses.

Die Ukraine erhält jetzt dringend benötigten Nachschub an Munition und Militärgerät. Jubelschreie und Hoffnungen darauf, dass die ukrainischen Truppen schon bald die russischen Angreifer ihres Landes verweisen könnten, sind jedoch verfrüht. Denn die US-Militärhilfe lindert zwar die Probleme der Ukrainer, im Kern bleiben die Hürden auf dem Weg zu einem Sieg in diesem Krieg für die Verteidiger aber hoch.

Die Probleme auf ukrainischer Seite lassen sich auf drei Kernpunkte herunterbrechen: unzureichender Munitionsnachschub, Personalmangel und schlecht ausgebaute Verteidigungsanlagen. Die Vereinigten Staaten haben geliefert, gefragt sind nun besonders die europäischen Unterstützer.

Unzureichender Munitionsnachschub

Denn das US-Hilfspaket hat zwar einen enormen Umfang, ist jedoch auch mit zwei Problemen behaftet. Der Militärexperte Christian Mölling zeigt sie im Gespräch mit t-online auf: Zum einen laufe die Hilfe zwar jetzt an, "bis Gerät und Munition aber tatsächlich an der Front sind, kann es etwas dauern", so Mölling. Zum anderen werde auch das umfangreichste Hilfspaket irgendwann aufgebraucht sein. "Die Unterstützer der Ukraine müssen jetzt weiterdenken", sagt der Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

(Quelle: teutopress GmbH/imago-images-bilder) Zur Person Christian Mölling leitet das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Sein Schwerpunkt liegt auf der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands und europäischer Länder, militärischen Fähigkeiten und der Rüstungsindustrie.

"Den Europäern läuft die Zeit davon", warnt Mölling. Die USA könnten angesichts der im November anstehenden Präsidentschaftswahlen und mit Aussicht auf eine erneute Amtszeit von Donald Trump im Weißen Haus als wichtigste Unterstützer schon bald wegfallen. Dann müssten die europäischen Unterstützer das kompensieren. Eines sei dabei besonders wichtig: "Wir müssen dabei raus aus der Weihnachtsgeschenke-Mentalität", sagt Mölling. Die Ukrainer sollten laut Einschätzung des Experten permanent bekommen, was sie brauchen, um den Krieg zu gewinnen. "Ein unzureichendes Waffenpaket jedes halbe Jahr reicht nicht."

Personalmangel

Auch beim zweiten Problem – dem Personalmangel aufseiten der Ukrainer – tut sich nun etwas. Mitte April hat das ukrainische Parlament eine Reform des Mobilmachungsgesetzes verabschiedet, das Mitte Mai in Kraft treten und es möglich machen soll, bis zu 500.000 Soldaten einzuziehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch das Gesetz ist nicht unumstritten: Eine erhoffte Begrenzung der Dienstzeit lässt sich darin nicht finden. Außerdem schränken ukrainische Konsulate seit Kurzem Dienstleistungen im Ausland für wehrfähige Männer ein, um sie zur Rückkehr in die Heimat und zu einem Einsatz an der Front zu bewegen.

Der polnische Militäranalyst Konrad Muzyka hält den Personalmangel für "den Schlüsselfaktor, der in den nächsten drei bis vier Monaten den größten Einfluss auf die Lage an der Front haben wird". Nach und nach würden nun neue Soldaten an die Front kommen, schreibt Muzyka auf der Plattform X. Sollte die Ukraine – etwa im Falle eines russischen Durchbruchs – noch stärker in Bedrängnis kommen, bestehe jedoch auch die Möglichkeit, ihre Ausbildungszeit zu verkürzen. Die Überlebenschancen der Soldaten steigert dieser Umstand nicht.

Kaum befestigte Verteidigungsanlagen