Ukraine-Krieg: Russland trainiert offenbar mit iranischen Drohnen

Laut CNN hat es Russland vor allem auf die iranischen Fabrikate Shahed-191 und Shahed-129 abgesehen. Diese Modelle können nicht nur weiter fliegen und länger in der Luft bleiben als die russische Orlan-10 – den US-Angaben zufolge sind auch beide in der Lage, Bomben mithilfe von Satelliten ins Ziel zu steuern. Dem Bericht zufolge waren russische Delegierte seit Juni mindestens zweimal auf einem Flugplatz in Zentraliran, um sich die Waffen vorführen zu lassen. Moskau hat sich bislang nicht dazu geäußert.