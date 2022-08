Ende des Ukraine-Krieges? Dann bleiben die Panzer im Matsch stecken

Russland und die Ukraine gewinnen in dem blutigen Krieg derzeit kaum an Boden. Nun ist es ein Kampf gegen die Zeit – denn im Herbst ändert sich alles.

Russland spielt auf Zeit

Die Kämpfe in der Ukraine müssen nach Einschätzung des Präsidialamts in Kiew dringend noch vor Beginn der nächsten Heizperiode beendet werden. Ansonsten bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre, sagte der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, nach Angaben der Agentur Interfax am Mittwoch in Kiew.