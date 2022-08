Michael Roth (SPD) bei Lanz: "Das kann ein ziemlich heißer Herbst werden"

Vier eher wenig fernsehbekannte Gesichter versammelte Markus Lanz am Dienstagabend in seiner Talkshow. Zunächst versuchte der Moderator auf seine bewährte Art, den SPD-Parlamentarier Michael Roth mit Fragen zu Bundeskanzler Scholz zu "grillen". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hielt auf fast schon Scholz'sche Art stand: beim Thema Maskentragen im Regierungsflieger sowie bei Fragen zum Hamburger "Cum-Ex"-Ausschuss ("Von welchen Erinnerungslücken sprechen Sie jetzt?"). In die rhetorische Offensive wechselte Roth dann, als es um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ging.