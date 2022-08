Russland-Präsident Wladimir Putin wird wohl ständig von Ärzteteam begleitet

Putin und Schoigu im April 2022 (Quelle: IMAGO/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool)

Hinweise auf einen schlechten Gesundheitszustand des Präsidenten gab es aber schon lange vor Beginn des Kriegs in der Ukraine, etwa 2012: Am Tag der nationalen Einheit hinkte Putin merklich, als er an einem Denkmal Blumen niederlegte. Ein Video von der Veranstaltung wurde nur auf der Website des Patriarchats veröffentlicht, in anderen Quellen gab es nur Fotos. Gegen Ende des Jahres verschlimmerte sich das Hinken, es traten Rückenprobleme auf, sodass Sitzungen abgesagt oder verkürzt werden mussten.

Der Grund für das Hinken ist bekannt: Putin war zuvor von einem Pferd gestürzt. Ein Bekannter des Präsidenten sagte, er sei nach dem schweren Sturz "nicht mehr auf die Beine gekommen." Der Präsident hatte später selbst in einem Interview erklärt, er sei einmal vom Pferd gefallen und habe einen Salto in der Luft gemacht, berichtet "Hindustan News Hub".

Putin 2012: Von seinem Besuch an einem russischen Denkmal in Moskau gibt es nur wenige Fotos. (Quelle: imago stock&people)

Im Telegramm-Kanal SVR General, in dem schon früher über Putins vermutete Krebserkrankung und eine Reihe anderer Krankheiten spekuliert wurde, wird berichtet, dass der russische Präsident bald "nicht mehr in der Lage sein wird, Sitzungen abzuhalten und persönlich an großen Veranstaltungen teilzunehmen". Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.