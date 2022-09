"Putins Bluthund": Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow kündigt Rückzug an

Kadyrow gilt als besonders loyal gegenüber dem Kremlchef und trifft sich regelmäßig mit ihm – zuletzt am 5. August in Sotschi. Weil für ihn innerhalb der Russischen Föderation nur Putin als Präsident bezeichnet werden könne, änderte er seinen eigenen Titel zu "Oberhaupt" von Tschetschenien. Der 45-Jährige regiert die russische Teilrepublik seit 2007 mit eiserner Faust und ist der dienstälteste Führer einer russischen Region .

Kadyrow hat schon öfter von Rückzug gesprochen

Ob der Tschetschenen-Führer seinen Worten auch Taten folgen lässt, bleibt allerdings abzuwarten. Ivan Klyszcz, ein Kaukasus-Experte und Doktorand am Johan Skytte Institute of Political Studies in Estland, sagte "Radio Free Europe": "Ich bin skeptisch. Er hat solche Dinge in der Vergangenheit gesagt." So zeigte er sich 2017 schon bereit zurückzutreten.