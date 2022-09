Ukraine-News | Selenskyj: AKW erneut kurz vor der Katastrophe

Russland reagiert auf Ölpreisobergrenzen mit mehr Lieferungen nach Asien

Selenskyj: AKW Saporischschja erneut kurz vor der Katastrophe

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hatte erklärt, die Notstromleitung sei gekappt worden, um ein Feuer zu löschen. "Der Beschuss des Kraftwerks zeigt, dass sich der terroristische Staat nicht darum kümmert, was die IAEO sagen wird und was die internationale Gemeinschaft entscheiden wird", sagt Selenskyj in Anspielung auf Russland. Das Gelände des Kraftwerks wurde in den vergangenen Monaten regelmäßig beschossen, wobei die Regierungen in Kiew und Moskau sich gegenseitig die Schuld zuschoben.