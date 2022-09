Charkiw: Ukraine meldet russische Kriegsverbrechen – Stromschläge in Folterkellern

Aktualisiert am 14.09.2022 - 06:39 Uhr

Aktualisiert am 14.09.2022 - 06:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russische Soldaten sollen Folterkeller in Charkiw geführt haben

Es erinnert an die grausamen Bilder aus Butscha im Frühjahr: Nun sollen auch in Charkiw Kriegsverbrechen aufgedeckt worden sein.

Ukrainische Behörden haben aus den befreiten Gebieten im Gebiet Charkiw Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrechen der Besatzer gemeldet. In der Gegend gebe es bereits 40 Verdachtsfälle, sagte Vize-Innenminister Jewhenij Jenin am Dienstag. "Die Besatzer waren lange Zeit in diesem Gebiet und haben natürlich alles gemacht, um die Spuren ihrer Verbrechen zu verdecken", sagte er nach Ministeriumsangaben. Es müsse alles getan werden, um Beweise zu sichern.