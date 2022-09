Ex-Linke-Chef bei Maischberger: Klaus Ernst will "echte Verhandlungen" mit Putin

"Wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, dass gute Waffen und gute Ausrüstung dazu dienen, den Krieg zu verkürzen", hielt Beck ihrem Gegenüber Ernst zu den Waffenlieferungen entgegen.

Dass die Maßnahmen gegen Russland für jene Länder schmerzhaft werden würden, die sie verhängt haben, war von Anfang an klar. Welches konkrete Ausmaß die Verwerfungen in den westlichen Gesellschaften annehmen könnten, zeichnet sich aber erst nach und nach ab. Energieintensive Betriebe und Privathaushalte bis in die Mittelschicht hinein fürchten sich hierzulande vor der Pleite.