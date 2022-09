Ukraine: Donezk und Luhansk möchten schnellen Anschluss an Russland

Die Ukraine hat Angriffe auf Gebiete angekündigt, die von russischen Truppen besetzt werden. Separatisten in Luhansk und Donezk fordern nun einen schnellen Anschluss an Russland.

Angesichts des Vormarsches ukrainischer Truppen beginnt in den von Moskau unterstützten Separatistengebieten Luhansk und Donezk eine Kampagne für einen schnellen Beitritt zu Russland. In der sogenannten Volksrepublik Luhansk appellierte am Montag ein Bürgerkammer getauftes Gremium an die örtliche Führung, bald eine Volksabstimmung über den Anschluss abzuhalten.