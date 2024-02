Er wollte die Waffenlieferungen an die Ukraine verhindern: Ein Mitarbeiter eines AfD-Politikers soll mit einem FSB-Mann gemeinsame Sache gemacht haben.

Der prorussische Aktivist und Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten, Wladimir Sergijenko, soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Das ergaben gemeinsame Recherchen des "Spiegel" und der Investigativplattform "The Insider". Demnach soll sich Sergijenko laut Erkenntnissen europäischer Sicherheitsbehörden mit einem Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB darüber ausgetauscht haben, wie sich die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine verhindern oder verzögern ließen.

Konkret soll seine FSB-Kontaktperson Oberst Ilja Wetschtomow gewesen sein. Wie eine Auswertung von Telefonverbindungsdaten in Russland bestätige, soll dieser in Kontakt mit zahlreichen weiteren FSB-Beamten gestanden haben, darunter einem Abteilungsleiter der Behörde.

Sergijenko war bereits im Sommer des vergangenen Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Der "Spiegel" und der "The Insider" hatten schon damals unter Berufung auf Chats berichtet, dass sich Sergijenko im Frühjahr 2023 mit einer Kontaktperson in Russland darüber ausgetauscht habe, wie sie die deutschen Militärhilfen für die Ukraine behindern könnten. Sergijenko ist Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt. Er erklärte später öffentlich, seine Kommunikation sei wohl gehackt worden – und bestätigte somit die Echtheit der Chats. Mehr dazu lesen Sie hier.