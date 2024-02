Die Industriestadt Awdijiwka hatte vor dem russischen Einmarsch vor knapp zwei Jahren noch mehr als 30.000 Einwohner. Behördenangaben nach sollen derzeit nur noch einige Hundert Zivilisten in den Ruinen ausharren. Denn in Awdijiwka steht so gut wie kein Gebäude mehr. In monatelangen Bombardements hat die russische Armee die Stadt quasi dem Erdboden gleichgemacht. Experten vermuten, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin die Einnahme der Stadt noch vor dem Wahltag Mitte März verkünden will.

73 Luftangriffe auf die Stadt an einem einzigen Tag

Dafür spricht auch, dass Putin sich vor Kurzem detailliert zu der militärischen Lage in der Region geäußert hat, was er normalerweise nur sehr selten tut. "Eine unserer wichtigsten Vorstöße geschah nun bei Awdijiwka", sagte der russische Potentat Ende Januar bei einer Veranstaltung im Kreml. "Dort gelang es unseren Truppen, 19 Häuser einzunehmen." Noch stehen Putins Truppen nur in den Außenbezirken, doch die vollständige Einnahme der Stadt wäre für die russische Armee der größte militärische Erfolg seit der Einnahme von Bachmut im Mai 2023.

"Awdijiwka hat symbolische Bedeutung, genau wie Bachmut", sagt der Politikwissenschaftler Nico Lange im Interview mit der Deutschen Welle (DW). "Es geht Russland darum zu zeigen, dass es noch Orte einnehmen kann."

Dafür nimmt der 71-Jährige auch schwerste Verluste seiner Truppen in Kauf. Laut US-Geheimdienstangaben sollen alleine seit Oktober 2023 mehr als 13.000 russische Soldaten in der Schlacht um Awdijiwka gefallen sein, dazu konnten die ukrainischen Verteidiger zahlreiches Militärgerät zerstören.

Die Generäle in Moskau ficht das offenbar nicht an. Um Putin einen symbolträchtigen Sieg zu bescheren, haben sie bis zu 50.000 Soldaten um die Stadt zusammengezogen. Alleine am Mittwoch befehligten sie 73 Luftangriffe auf Awdijiwka, laut eines Sprechers der ukrainischen Armee sind es normalerweise nur 30 pro Tag.

Zur Erschöpfung kommt der akute Materialmangel

Am Beispiel Awdijiwkas zeigt sich auch das derzeit größte Problem der ukrainischen Armee. Es fehlt an Nachschub. Weil die Mobilisierung ukrainischer Soldaten nur schleppend läuft, bekommen die Einheiten an der Front zu wenige Pausen. Kiew kann seine Truppen nicht so oft rotieren, wie es eigentlich nötig wäre. So hielten Soldaten der 110. Brigade teilweise mehr als ein Jahr ohne Unterbrechung die Stellung in Awdijiwka, bevor sie kürzlich ausgetauscht werden konnten.