"Wenn Ihr leben wollt: Grabt!"

Auch zu Lande nimmt der Druck auf die ukrainischen Hafenstädte zu. Bei Cherson war bereits in der vergangenen Woche eine ukrainische Spezialeinheit in einen russischen Hinterhalt geraten. Mindestens 20 Soldaten wurden bei dem sich anschließenden Blutbad getötet. Das Kommando war nach Informationen der ukrainischen Zeitung "Kyiv Post" unterwegs in Richtung Krim – das Verteidigungsministerium in Kiew hat inzwischen einen "fehlgeschlagenen Überfall" und mehrere Tote bestätigt.

Auch an der Ostküste der von Russland eroberten Halbinsel wird weiter gekämpft. Die Ukraine flog im Bereich der Stadt Kertsch mehrere Drohnenangriffe. Von Kertsch führt die Krimbrücke zum russischen Festland – über sie wird ein Großteil der Versorgung der Krim gewährleistet. Sie zu zerstören, ist eines der wichtigsten Kriegsziele der Ukraine.

Die "Kyiv Post" berichtet zudem über neue Erfolge der ukrainischen Luftabwehr. Seit Mitte Februar seien mindestens 15 russische Militärflugzeuge über den Schlachtfeldern in der Ukraine abgeschossen worden. Unter den zerstörten Maschinen seien zehn Kampfjets vom Typ SU-43 sowie ein A-50U-Aufklärungsflugzeug. Laut Analysten des ukrainischen Think Tanks "Centre for Defence Strategies" fliegt Russland seit Beginn des Jahres deutlich risikoreichere Luftangriffe auf die Verteidigungsstellungen entlang der Front – auch deshalb steige die Zahl der abgeschossenen Flugzeuge jetzt so deutlich an. Allerdings fügen die Angriffe den ukrainischen Bodentruppen schwere Verluste zu.