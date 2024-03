Von den 18 aus Deutschland gelieferten modernen Kampfpanzern Leopard 2A6 an die Ukraine sind nur noch wenige im Abwehrkampf gegen Russland im Einsatz. Auch deshalb dürfte dieser Verlust besonders schmerzhaft sein: Russische Truppen sollen einen solchen deutschen Kampfpanzer nun erstmals in Besitz genommen haben. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung handelt es sich um den ersten Leopard 2, den die Ukraine erhalten hat und der unter russischer Kontrolle steht.

Der besagte Panzer wurde "Bild"-Recherchen zufolge am 30. Oktober von ukrainischen Truppen in eine Schlacht nahe der Stadt Awdijiwka geschickt. Am darauffolgenden Tag wurde das Fahrzeug offenbar durch eine russische Artilleriegranate beschädigt und musste aufgegeben werden. Laut "Bild" explodierte die Munition des Panzers nicht, die vierköpfige Besatzung konnte sich unverwundet in Sicherheit bringen.