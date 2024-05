Dieser Mann steuert künftig Putins Armee

Aktualisiert am 13.05.2024 - 07:16 Uhr

Aktualisiert am 13.05.2024 - 07:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Stühlerücken im Kreml – Verteidigungsminister Schoigu muss seinen Posten für einen Zivilisten räumen. Dahinter stehen wohl auch neue Prioritäten des Kreml in Kriegszeiten.

Paukenschlag im Kreml: Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister und engen Vertrauten Sergej Schoigu entlassen (hier lesen Sie mehr) . Schoigus Nachfolger soll der bisherige Vize-Regierungschef Andrej Beloussow werden, wie das Oberhaus des russischen Parlaments am Sonntagabend mitteilte. Dort waren Putins Vorschläge für die Zusammensetzung der neuen russischen Regierung eingegangen.

Was steckt hinter der Abberufung Schoigus?

Nach Einschätzung von Litauens Präsidenten Gitanas Nauseda ist Schoigus Entlassung als Zeichen für die russische Öffentlichkeit gedacht. "Dies geschieht für den heimischen Markt. Dies geschieht, um diesen Krieg fortsetzen zu können. Machen wir uns keine Illusionen darüber, dass Putin zu friedlichen Verhandlungen bereit ist", sagte der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes litauischen Medienberichten in der Nacht zu Montag in Vilnius. "Er hat das Gefühl, dass er tun kann, was er tut. Es gibt keinen anderen Weg, ihn zu stoppen, als die Ukraine zu unterstützen. Das Wichtigste ist, es schnell zu tun."