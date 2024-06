Das "Worst-Case-Szenario" für die Ukraine

Die Schäden an der Energieinfrastruktur würden laut Einschätzung des Unternehmens schrittweise das Leben in der Ukraine massiv erschweren. Dem Szenario zufolge müssten größere Fabriken schon ab November mit Einschränkungen planen. Die Rüstungsindustrie wäre spätestens ab Dezember betroffen und kritische Infrastruktur wie Wasser- und Abwassersysteme würden ab Januar 2025 nicht mehr einwandfrei funktionieren. "Das kommt der Realität schon sehr nahe", sagte Sacharuk der Zeitung. "Was die Entwicklung in diesem Winter betrifft, so bewegen wir uns sehr schnell auf dieses Szenario zu."