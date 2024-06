Ukraine kopiert russische Kriegstaktik

Ukraine zieht Kriminelle an die Front

6.30 Uhr: Die Ukraine greift auf eine Kriegstaktik Russlands zurück, um gegen den kritischen Mangel an Frontsoldaten anzukommen. Sie entlässt verurteilte, zum Teil gewalttätige Straftäter und setzt sie in Angriffsbrigaden direkt an der Front ein. Seitdem das Parlament im Mai ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat, das es unter anderem verurteilten Dieben, Räubern und Mördern erlaubt, sich zum Militärdienst zu melden, wurden mehr als 2.750 Männer dafür aus Gefängnissen entlassen, berichtet die "Washington Post".

Die Rekrutierung von Kriminellen ist schon seit Beginn des Krieges gängige Praxis in Russland. Inzwischen wurden Zehntausende freigelassen, darunter seit neuestem auch verurteilte Frauen. In der Ukraine sollen die verurteilten Männer vorerst in Einheiten dienen, die ausschließlich aus ehemaligen Häftlingen bestehen, und von einem regulären Soldaten befehligt werden. Das Amnestieprogramm schreibt vor, dass sie nur in Angriffsbrigaden eingesetzt werden dürfen, was meist direkten Kampf mit russischen Truppen bedeutet.

Friedensforscher: Zahl einsatzbereiter Atomwaffen steigt

2.14 Uhr: Die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen ist im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Zwar würden Sprengköpfe ausrangiert und die weltweite Zahl der Kernwaffen sinke seit Jahrzehnten, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri in seinem Jahresbericht schreibt. Zugleich würden aber immer mehr Sprengköpfe einsatzbereit gehalten. Das Institut bezieht sich dabei auf Daten vom Januar 2024 im Vergleich zum Januar 2023.

Zugenommen hat laut Sipri auch die Zahl von Kernwaffen, die sich in der Entwicklung befinden, da Staaten ihr Vertrauen in die nukleare Abschreckung verstärkten. Vom weltweiten Gesamtbestand der schätzungsweise 12.121 Sprengköpfe im Januar 2024 befanden sich etwa 9.585 in militärischen Lagerbeständen für den potenziellen Einsatz. Rund 3.904 dieser Sprengköpfe waren auf Raketen und Flugzeugen bestückt – 60 mehr als im Januar 2023. Der Rest befand sich laut Bericht in Zentrallagern.

Die Experten erwarten, dass sich der Trend in den kommenden Jahren fortsetzen und noch beschleunigen wird, was "äußerst besorgniserregend" sei. Sipri zufolge verfügen neun Länder über Atomwaffen. Spitzenreiter sind dabei USA und Russland. In ihren Beständen befinden sich etwa 90 Prozent aller nuklearen Sprengköpfe. Großbritannien rangiert auf dem dritten Platz gefolgt von Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Zum ersten Mal soll auch China einige Sprengköpfe in hoher Alarmbereitschaft halten. Deutschland besitzt keine Atomwaffen.