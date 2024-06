So will Deutschland der Ukraine helfen

Kredite für Kleinunternehmen, mehr Städtepartnerschaften, Initiativen für Ausbildung: Bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin sind nach Angaben von Entwicklungsministerin Svenja Schulze mehr als 100 Vereinbarungen unterzeichnet worden. Darunter seien Absichtserklärungen zwischen Unternehmen und zwischen Regierungen sowie Vereinbarungen für Allianzen und Initiativen, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei einem Auftritt mit der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko.

Stärkung von kleinen und mittleren Unternehmen

Mit Städtepartnerschaften Wiederaufbau ankurbeln

Deutschland ruft zum Ausbau von Städtepartnerschaften auf. "Lassen Sie uns zusammenarbeiten, damit jede ukrainische Gemeinde mindestens einen internationalen Partner hat", forderte Schulze bei einem Forum mit deutschen und ukrainischen Bürgermeistern. Ein deutsch-ukrainisches Partnerschaftsnetzwerk umfasse über 200 Kommunen. Insgesamt gebe es mehr als 2.200 ukrainische Partnerschaften mit Kommunen in rund 60 Ländern – besonders in Polen , Deutschland, Ungarn , Rumänien und Litauen .

Insgesamt habe aber nur rund ein Drittel der knapp 1500 ukrainischen Kommunen eine Partnerschaft mit einer Kommune anderswo – 1.000 oft kleine Kommunen seien also noch immer ohne Partner, sagte Schulze. "Für den Wiederaufbau der Ukraine und ihre Integration in die EU ist es notwendig, alle an Bord zu haben", betonte sie. Gemeinsam mit dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas entwickele man eine Vernetzungs-App, mit der Kommunen eigene Profile anlegen und nach Partnern suchen könnten.

Initiative für Ausbildung startet

Mit dabei waren unter anderem der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, sowie die Stadtoberhäupter von Lwiw an der Grenze zu Polen, dem polnischen Danzig sowie von Freiburg in Baden-Württemberg und Teltow in Brandenburg, die alle Partnerschaften mit ukrainischen Städten haben. "Wir sind gemeinsam am stärksten", sagte etwa der Bürgermeister von Teltow, Thomas Schmidt, dessen Gemeinde eine trilaterale Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Chotyn und einer polnischen Stadt pflegt.