Insgesamt 2.000 Teilnehmer aus 60 verschieden Ländern kommen in diesen Tagen in Berlin zur Ukraine-Konferenz in Berlin zusammen. Unter dem Motto: "United in Defence. United in Recovery. Stronger together" (zu Deutsch: Vereint in der Verteidigung. Vereint im Wiederaufbau. Gemeinsam stärker) ist das Motto der diesjährigen Ukraine-Konferenz. Zuvor gab es schon Konferenzen in Italien und Großbritannien. Doch worum geht es eigentlich genau und was soll erreicht werden?