Russland hat am Montag einen Marschflugkörper auf eine Kinderklinik in Kiew gefeuert. In dem Waffensystem wohl verbaut: zahlreiche westliche Bauteile – trotz der Russland-Sanktionen.

Mehr als 50 im Ausland produzierte Teile

Laut russischen Unterlagen, die der "Financial Times" vorliegen, hat Russland die Teile 2023 auf dem freien Markt gekauft und über China importiert. So umging das Land die aktuellen Sanktionen. In den Dokumenten ist demnach aufgeführt, dass diese von westlichen Unternehmen hergestellt wurden – in den offiziellen Einfuhrlisten werden hingegen China, Malaysia, die Philippinen, Taiwan oder Thailand als Herkunftsländer angegeben.